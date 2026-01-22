プレストンFWオスマイッチが退場処分イングランド2部プレストン・ノースエンドを率いるポール・ヘッキングボトム監督が、不当な暴力行為で退場処分となったモンテネグロ代表FWミルティン・オスマイッチに対し、厳しい言葉を投げかけている。英衛星放送局「BBC」が報じている。オスマイッチは現地時間1月20日に行われたチャンピオンシップ第27節ハル・シティ戦（0-3）の試合終了間際、ファウルを巡って小競り合いとなった相手MF