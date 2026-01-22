山形警察署は22日、営利目的で乾燥大麻4キロを所持したとして東京都内の会社役員の男を逮捕したと発表しました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは東京都板橋区の会社役員・井上拓実容疑者（27）です。警察によりますと、井上容疑者は去年1月16日、東京都荒川区内で営利目的で乾燥大麻約4260グラムを所持した疑いです。去年3月、少年に大麻を販売したとして逮捕され、実刑判決を受けた男らの捜査から井上容疑者の関与が明らか