県内の大雪のピークは過ぎましたが下高井郡・野沢温泉村では、積雪が1メートルを超えています。22日の野沢温泉村。スキー客らは、雪下ろしに追われていました。千葉県から「きのうも雪かきしたのにまたこんなになって」県内は断続的に雪が降っていて午前10時までの24時間に降った雪の量は、小谷で「50センチ」野沢温泉で「49センチ」などとなっています。県内の大雪のピークは過ぎましたが路面の凍結によ