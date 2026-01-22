タイ人女性を住み込みで売春させ…短期滞在で来日したタイ人女性を売春させるために斡旋した疑いで中国人グループの6人が逮捕された。周暁羽容疑者や高明容疑者ら6人は、タイ人の女性を千葉県内のホテルに派遣して売春させるなどした疑いがもたれている。タイ人の女性は、借金の返済や子供の養育費を稼ぐため、短期滞在で入国し、店が用意したアパートの一室に住み込んで働いていたという。ホテルの1フロアを売春場所に借り上げ一