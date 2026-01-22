経理部長の立場を悪用し、会社の資金約1億7000万円を横領したとみられる男が逮捕されました。飲食事業などを手がける「ゼットン」の元経理部長、森充容疑者（52）は、2024年12月から2025年5月までの間、会社の口座から引き出した現金約2300万円を自分の口座に移した業務上横領の疑いがもたれています。警視庁によりますと、森容疑者は、財務・経理部門の責任者を務め、権限が集中していて、調べに対し、「キャバクラなどで使ってし