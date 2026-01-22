J-WAVEがSuchmosとコラボレーションした企画『J-WAVE “One Love, Many Ways” with Suchmos - Celebrate the love that looks like you. - 』の一環として、J-WAVEスタジオで行われたYONCE（ボーカル）、TAIHEI（キーボード）による一夜限りのスペシャルライブの模様が、J-WAVEの公式YouTubeチャンネルにて、きょう22日午後10時にプレミア公開されることが決定した。【動画】Suchmos「Marry」ミュージックビデオ同企画は昨年