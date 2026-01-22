宇宙から地球に帰還した日本人宇宙飛行士・油井亀美也さん。21日の会見で、宇宙でのミッションや今後の展望を語りました。ISS（国際宇宙ステーション）から、1月15日に地球に帰ってきた宇宙飛行士の油井亀美也さん。油井さんといえば、宇宙から見える絶景の投稿の数々が話題を呼んできました。そのうちの1つが、帰還直前の12日に投稿されたオーロラの映像です。油井さん本人も「私がまもなく帰還するのを知って、太陽さんが頑張っ