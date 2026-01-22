2児の母でお笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子（44）が21日、自身のインスタグラムを更新。自宅のベランダで育てている菜園の経過を報告した。【写真】「すごい」「驚くほど育っている」ペットボトル容器で栽培中の大根これまでの投稿で「大根の種をペットボトル容器に植えました」と明かしていた白鳥。この日は「ペットボトル大根が徐々に育ってきています」と、容器から青々と茂る立派な大根の葉の写真を公開した。白鳥は