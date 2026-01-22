熊本県阿蘇市で20日に起きた遊覧ヘリコプターの事故で国の運輸安全委員会は21日、この事故を航空事故と確認し航空事故調査官が22日朝から本格的な調査を始めています。20日、阿蘇市のカドリー・ドミニオンのヘリポートを離陸した遊覧ヘリコプターが消息を絶ち、その後中岳第一火口内の斜面で大破した機体が見つかりました。ヘリは台湾から観光に来た41歳の男性と36歳の女性を乗せ、64歳の男性パイロットが操縦していましたが3人の