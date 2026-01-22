ついに開通 京奈和道−大和高田バイパス専用ランプ国土交通省 奈良国道事務所は2026年1月21日、京奈和道の橿原高田ICにおける「大阪方面接続ランプ」が3月8日（日）6時に開通すると発表しました。【やっと!!!】これが京奈和道の「大阪方面接続ランプ」です！（地図／写真）和歌山から奈良方面に続く京奈和道と、国道165号「大和高田バイパス」の大阪方面を直結するランプです。京奈和道が途切れる地点から、信号のない高架道路