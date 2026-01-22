国土交通省、中日本高速道路（NEXCO中日本）、西日本高速道路（NEXCO西日本）らは、大雪時の大規模な車両滞留を防ぐため、一部道路で1月21日午後10時から通行止めを実施している。対象道路は、名神高速道路の栗東湖南インターチェンジ（IC）〜一宮IC間、東海環状道の養老IC〜美濃関ジャンクション（JCT）間、北陸道の米原JCT〜敦賀IC間、舞鶴若狭道の福知山IC〜敦賀JCT間と、並行する国道8号の疋田交差点〜辻交差点間、国道21号関