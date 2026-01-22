楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「東京ディズニーリゾート提携ホテルスペシャルオファー」を1月20日午前10時から2月2日午前9時59分まで実施している。対象施設で利用できる最大15％割引クーポン、ダイナミックパッケージでは最大11,000円割引クーポンを用意する。対象期間は宿泊施設が8月31日チェックアウト分まで、ダイナミックパッケージが10月31日帰着分まで。一部期間は適用除外日となる。