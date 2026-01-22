100円寿司チェーンが『はま寿司』は、2026年1月20日から「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」を全国の店舗で始めた。豊富なラインナップとなっているが、どんなメニューなのか。なくなり次第終了、今だけの特選ねたが集結今回のフェアの目玉は、なんといっても100円（税込110円）で提供される「みなみまぐろ大とろ」。同社は、「脂がのったとろけるような味わい」とアピールする。さらに、「炭火で香ばしく焼き上げた鶏肉のつ