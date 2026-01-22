知事の辞職に伴う大阪府知事選挙が２２日告示され、午前１１時半時点で３人が立候補を届け出ています。午前１１時半時点で大阪府知事選に立候補したのは届け出順に以下の３人です。▼日本維新の会代表前知事吉村洋文さん（５０）▼無所属新人納藤保さん（４４）▼諸派新人大西恒樹さん（６１）今回の選挙はいわゆる「大阪都構想」の住民投票を行うかどうか民意を問いたいとして吉村さんが辞職したことに伴