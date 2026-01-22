近畿地方は強い冬型の気圧配置の影響で大雪となっているところがあり、滋賀県に「顕著な大雪に関する気象情報」が発表されました。ＪＲ彦根駅前で取材した記者によると、雪は２時間ほど前から再び降りあじめ、足元には２０ｃｍほど積もっています。気象台によりますと、彦根市では、未明から雪が積もり始め、２２日午前１１時現在で積雪２７ｃｍとなっています。彦根市などの湖東地域の平地では大規模な交通障害に警戒が必