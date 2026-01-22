21日、山口県周南市の離島・仙島で発生した山林火災は消火活動が続いていますが、鎮圧には至っていません。21日午後5時20分ごろ、周南市の仙島で「たき火の火が燃え移った」と119番通報があり、徳山海上保安部が海上から消火活動を行いました。22日朝からは、県の防災ヘリによる消火活動が予定されていましたが、悪天候により作業ができておらず消防隊員18人が島に渡り消火にあたっています。現在も所々で炎が上がっていて鎮圧には