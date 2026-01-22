熊本県内外の料理人たちが、熊本の食材を学び、魅力を発信するイベントが天草市で開かれました。 【写真を見る】料理人が熊本食材の産地を見学テーマは「海の幸とうまみ文化」熊本県天草市 「食のみやこ熊本シェフズアカデミー」は、料理人を通じて熊本の食の魅力を発信しようと、県が去年から取り組んでいるものです。 1月21日の産地見学では、県内外の料理人32人が天草を訪れて「海の幸とうまみ文化」をテ