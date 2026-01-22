熊本県の木村敬知事が環境省を訪れ、石原環境大臣に水俣市への訪問などを要望しました。 【写真を見る】水俣病公式確認70年の慰霊式や現地訪問を木村知事が要望石原環境大臣「できる限り訪問したい」 環境省を訪れたのは、木村敬知事と高野洋介 県議会議長です。 石原宏高大臣との面会では、環境省が示した水俣病の被害者が受け取る「療養手当」の増額方針について、木村知事が謝辞を述べました。 また、水俣病の公式確認か