【ソウル共同】韓国銀行（中央銀行）が22日発表した2025年の国内総生産（GDP、速報値）は、前年比1.0％増となった。昨年11月時点の予想通りで、2.0％だった24年から減速した。マイナス成長だった20年以来の低水準となった。25年10〜12月期のGDPは前期比0.3％減で、0.2％増としていた当初の見通しを下回った。部門別では建設投資が前期比で3.9％減と落ち込み、輸出も自動車や機械を中心に2.1％減となった。