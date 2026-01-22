21日、1966年に生まれたアーティストが集うライブ『ROOTS66-NEW BEGINNING 60』の記者会見が都内で行われ、小泉今日子（59）や斉藤和義（59）、トータス松本（59）らが登壇した。【映像】結婚会見風ポーズを披露する小泉全員が同い年のスペシャルライブは、2006年の初開催を皮切りに、今年で3度目を迎える。今回初の参加となる小泉は、「丙午生まれということで、子どもの時から『丙午の女は…』と言われ続けてきた。やっと