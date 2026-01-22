人気男性グループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」がデビュー６周年を迎えた２２日、早朝から民放各局の情報番組に生出演。２１日発売された初ベストアルバム「ＭＩＬＥＳｉｘＴＯＮＥＳ―ＢｅｓｔＴｒａｃｋｓ―」も各番組で告知された。リーダーの京本大我らメンバー６人は午前５時３５分ごろ、まずはＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」に登場。江藤愛アナウンサーが「一番に来てくれて、ここから来てくれて、うれしいです」と声を弾ませ