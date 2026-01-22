疲れにくい人は時間をどのように使っているか。禅僧の枡野俊明さんは「真面目な人ほど、『何もしない』で時間を過ごすことに、罪悪感を抱いてしまう傾向がある。しかし、『ぼーっとする』のは、疲れを癒やし、活力や創造性を養うために、必要な時間だ」という――。※本稿は、枡野俊明『疲れない心をつくる休息の作法』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com