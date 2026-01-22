「横浜家系ラーメン大和家」は、2026年2月2日（月）から「ライス食べ放題100円（税込）」キャンペーンを実施する。【写真】こんなの旨いに決まってる！大和家流「ラーメンと白米」の食べ方特殊製法によって旨味成分を抽出した、臭みのないコクのある豚骨スープが特徴の「大和家」。伝統の“醤油ダレ”と、甘みのクリーミーさがクセになる“塩ダレ”を選べる横浜家系ラーメン店だ。加水率を極限まで下げた中太ストレート麺は、スー