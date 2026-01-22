5000基以上の低軌道衛星と中軌道衛星を用いて、地球上のあらゆる場所に最大6Tbpsの通信速度を提供する衛星通信ネットワーク「TeraWave」を、Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏が率いる宇宙企業「Blue Origin」が発表しました。Blue Origin Introduces TeraWave, a 6 Tbps Space-Based Network for Global Connectivity | Blue Originhttps://www.blueorigin.com/ja-JP/news/blue-origin-introduces-terawave-space-ba