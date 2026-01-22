普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「高邁」はなんて読む？「高」は「こう」「たか」などと読みますが、「邁」という字は見慣れない方もいるかもしれません。小説や新聞などで見かけることが多い表現ですね。いったい、「高邁」はなんと読む