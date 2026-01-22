ナイトドライブの機会が多い今の時期こそ日が短くナイトドライブの機会が多くなる冬場は、ヘッドライトの暗さが気にならないだろうか？雨や雪など悪天候となれば、なおさらだろう。現在装着されているバルブが『ハロゲンバルブ』ならば、格段に明るく寿命も長い『LEDバルブ』への交換がオススメだ。H4タイプのハロゲンバルブとGIGA E8の形状を比較。全長や取り付け部の形状はほぼ同じ。発光ポイントも合わせている。