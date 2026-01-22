ユニクロは2月6日より、英国デザイナー、クレア・ワイト・ケラー氏による「UNIQLO : C 2026年春夏コレクション」を発売する。詳細を発表した。【画像】英デザイナーによる“春夏”コレクション（一覧）暮らしの中の様々なリズムからインスピレーションを得た、人の動きに美しく寄り添うワードローブ。ゆったりとした心地のいい素材を、洗練されたテーラリングで仕立てた。パウダーライラックやスカイブルーの柔らかな色合い