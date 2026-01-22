元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）が21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。40歳を超えての変化を語った。この日はモー娘。OGの矢口真里と出演。矢口が「40を超えると体的に変わるものありますか？」と聞くと、「ありますね」と回答。「体力が確実に落ちたっていうのと40になってからまた新しいステージが始まるって感じでワクワクしています」と続けた。40代になってからの