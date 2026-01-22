パティーナ大阪1階の「P72」では、苺と冬野菜のアフタヌーンティーを提供中。2025年12月26日（金）から2月28日（土）までの期間限定です。季節の移ろいを愛でる日本の七十二候の考えを軸に、素材本来の持ち味を生かしたプラントベースのお料理や、サステナブルな発想を取り入れた端材を生かしたキッシュなども楽しめます。都会の喧騒を忘れ、今だけの豊かな恵みをゆっくりと楽しむ贅沢な時間を過ごしませ