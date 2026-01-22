日銀は、2日間の日程で金融政策を決める会合を開きます。政策金利については、12月引き上げたばかりで、今回は据え置くとの見方が強まっています。会合では、物価高のなか、春闘に向けての賃上げの動向をふまえ、賃金と物価が安定的に上昇する「好循環」が実現する見通しなどが議論されます。2月行われる衆議院選挙で、与野党が消費減税を公約に掲げる動きが相次いで、財政悪化の懸念が強まり、円安や長期金利の上昇が続くなか、会