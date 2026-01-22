人は誰のため、何のために“見た目”にこだわるのか…ルッキズムの現代社会に一石を投じる!?ファッションヒューマンドラマ、木ドラ24「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」（毎週木曜深夜24時30分）。野球一筋で生きてきた主人公・石黒大和（菅生新樹）が、“人はなぜ見た目にこだわるのか？”という難問と向き合い、自分なりの答えを見出そうとする物語。大和が、意に反して配属されたファッション雑誌の編集部で