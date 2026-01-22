1月22日午前、静岡県磐田市の県道でトラックが横断歩道を渡っていた自転車をはねる事故があり、自転車に乗っていた17歳の高校生が死亡しました。警察はトラックを運転していた自称・運送業の53歳の男を逮捕しました。 【写真】事故があった交差点 警察によりますと1月22日午前8時15分頃、磐田市天龍の信号のある県道交差点で、左折しようとしたトラックが横断歩道を渡っていた自転車を巻き込む形ではねる事故がありました。 自