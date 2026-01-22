12月31日で2025年分のふるさと納税（寄付の支払い）が締め切られた。昨年分の集計は少し先になるが、「ゴルフの街」であることを日頃から強烈にアピールしている3つの自治体に、公開可能な直近のデータを出してもらった。【写真】山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”が強いから！ ながらでもできる鍛え方とは？まずゴルフ場の数では全国一位の33コースが点在する千葉県市原市。2024年度のふるさと納税額は約14.6億円。ゴル