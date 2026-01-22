公示まであと5日に迫る衆議院選挙に向け、候補者ポスターを貼る掲示板の設置が急ピッチで進んでいます。２２日朝、広島市役所の近くでは、作業員2人が掲示板を設置しました。市内では2044か所に設置する予定で、すでに19日から作業を始めています。今回の選挙は準備期間が極端に短く、設置期間も通常の半分となる1週間ほどしかありません。■広島市選挙管理委員会内河内孝治 事務局次長「短期間ということではあるが、