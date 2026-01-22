沖縄県金武町でキャンプ中のサッカー・コンサドーレは１月２１日、強い風が吹く中、Ｊ３のＦＣ琉球と今シーズン２度目となる対外試合を行いました。４５分間の試合が３本行われ、１本目には田中宏武選手のクロスに浦上仁騎選手が頭で合わせコンサドーレが先制します。２本目は両チーム無得点に終わり迎えた３本目。クロスからのこぼれ球に岡田大和選手が左足で強烈なシュート。ボールは