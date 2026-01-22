プロ野球・DeNAは22日、大野貴洋氏との2026年シーズンのコーチ契約を発表しました。現在47歳の大野氏は、1996年ドラフト3位で所沢商業高からDeNAに入団。一軍出場はなかったものの、2001年まで在籍しました。退団後は東京ガスに所属し、2008年まで現役を続けました。2023年から昨年までは、東京ガスでコーチ業に従事。古巣復帰となったDeNAでは「二軍野手育成コーチ」を担当し、背番号は「83」となることもあわせて発表されました