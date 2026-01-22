『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】プラスチック資源のごみ出しの際のまとめ方「フワッとさせておくのが正解です」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんはプラスチック資源を出す際のまとめ方について「フワッとさせておくのが正解です。」と投稿。 薄いフィルム状のプラスチック資源を結んだ画