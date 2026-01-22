歌手で俳優の星野源（44）が21日放送のNHK「星野源と松重豊のおともだち」(水曜後11・00）に出演。アナログレコードの良さについて語った。俳優の松重豊と韓国を訪れた星野は、アナログレコードの良さを言語化できるかと言われ、「音源によるんですけど、デジタル音源って、真空パックっていう気がするんですよ。アナログのレコードって、空気が入ってる感じがするんですよ」と表現した。「自分と音の間に風が流れているとか