中日・板山祐太郎外野手が２１日、インスタグラムを更新。「今年のサングラス作ってきました！」と、私服姿で実際に着用している写真を投稿した。シーズンに向け、用具の準備も進めており「出来上がり楽しみいつもありがとうございます」と記述。「グラスアイケア」「京都駅ビル６Ｆ」とも追記した。２３年オフに阪神を戦力外となったが、２４年から加入した中日で活躍。勝負強い打撃で昨季は８４試合に出場した。フォロ