東京電力は22日、21日に再稼働した柏崎刈羽原発6号機で制御棒の引抜操作中、1本の制御棒に制御棒操作監視系の警報が発生したことから、引き抜き操作を中断したと発表しました。東電によりますと、警報の発生に対して、制御棒を操作・監視する盤内にある電機部品の交換を行ったものの、状況が改善されないため調査を継続しています。また、プラント状態は安定していて、外部への放射能の影響はないということです。柏崎刈羽原発6号