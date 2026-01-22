新潟県の東京電力柏崎刈羽原発＝2025年11月東京電力は22日、21日に再稼働した柏崎刈羽原発6号機（新潟県）で制御棒の引き抜き作業中に警報が鳴り、作業を中断したと発表した。制御棒を操作する装置の電気部品に不具合があり、部品を交換しても改善されなかったという。原因は調査中。原子炉の状態は安定しており、放射性物質の外部への漏れもないという。原子力規制委員会は「安全上問題ない」としている。東電によると、22日