記者会見する広島市の松井一実市長＝22日午前、広島市役所広島市の松井一実市長は22日、定例記者会見でこの日に発効から5年を迎えた核兵器禁止条約について、11〜12月に米ニューヨークの国連本部で行われる第1回再検討会議に出席する意向を明らかにした。政府にもオブザーバー参加を求めた。松井氏は混迷する世界情勢の中で、核拡散防止条約（NPT）も「存在基盤を危うくする動きにある」と指摘。「（為政者は）核の破壊力、非