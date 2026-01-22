2023年に施行された「不同意性交等罪」によって、同意がないまま性行為をした場合、処罰されることになった。しかし、その不同意を逆手に取り、いまメンズエステでの美人局が横行している。【映像】セラピストが“本番行為”を提案する様子（実際のDM）メンズエステとは、女性セラピストが男性に対し、全身マッサージなどを行うリラクゼーションサロンのこと。被害者を救うはずが、悪用行為も横行する「性的同意」問題に、ど