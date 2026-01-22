シンガー・ソングライターのaiko（50）が21放送のフジテレビ系音楽番組「週刊ナイナイミュージック」（水曜午後11時）に出演。自身の生活スタイルを明かした。番組ではナインティナインの岡村隆史が、1月からツアーを開始するaikoに健康法をプレゼンした。スムージーを作ったあとに、岡村とaikoはスタジオ内をグルグル散歩した。岡村は「aiko夜中まで起きてるでしょ」と聞くと、aikoは「起きてますよ」と答えた。岡村は「3時、4時