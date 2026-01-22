【モデルプレス＝2026/01/22】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が1月21日、自身のInstagramを更新。手作りのカレーを披露し、反響を呼んでいる。【写真】41歳元モー娘。「子どもも食べやすそう」皮付き新じゃが＆ほうれん草など入った手作りカレー◆石川梨華、電気圧力鍋の手料理披露石川は「電気圧力鍋でカレー」「じゃがいもは新じゃがを使ったので皮付きでほうれん草もたっぷりいれた！今回はビーフカレーです」とつづり、