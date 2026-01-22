【モデルプレス＝2026/01/22】M!LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）が、1月22日発売の雑誌「美的」（小学館）に登場する。【写真】スタダ人気男性アイドル2人、至近距離で手触れ合う◆山中柔太朗＆高松アロハ「美的」登場今号には、2月13日に公開される映画「純愛上等！」でW主演を務める2人が登場。 映画の観どころや“純愛”をテーマに語り合うクロストークを届ける。映画では、敵対する高