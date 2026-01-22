【モデルプレス＝2026/01/22】櫻坂46が、3月17日に初めてのグループ写真集「櫻撮（さくさつ） VOL.01」（講談社）を発売することを発表。あわせて、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が撮影したカットが公開された。【写真】20歳櫻坂46人気メン「小さい頃からずっと可愛い」面影溢れる幼少期ショット◆櫻坂46初のグループ写真集決定本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRI