東海地方は、岐阜県と三重県を中心に大雪となり、今夜は名古屋市内でも雪の予想となっています。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション 岐阜県関ケ原町では、最大7センチの積雪を観測しました。関ケ原町では午前9時半ごろに、軽乗用車とトラックが衝突する事故があり、軽乗用車の男性が意識不明の重体になっています。 三重･いなべ市には｢大雪警報｣ ま