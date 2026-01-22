Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î21Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼U-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Âç²ñ¤ÎÆÃ½¸µ­»ö¤òÁÈ¤ß¡¢·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¼«¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÉî¤ì¤Ê¤¤¶¯Å¨¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£ ½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢Ê¨¤¯º£Âç²ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò1¾¡2Ê¬¤±¤ÇÆÍÇË¡£½éÀï¤Î¥¤¥é¥¯Àï¤ò0¡Ý0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢Âè2Àï¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¿¥¤ÂåÉ½¤È¤ÎÂè3Àï¤Ï0¡Ý0¤Î¥É¥í¡¼¤Ç¡¢