福岡県内でのインフルエンザの感染者数は前の週より増加し、9週連続で警報が出されています。福岡県によりますと、18日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり18.45人でした。前の週に比べて1.11倍に増加していて、9週連続で警報が出されています。地区別では、福岡が19.30人、北九州が19.85人、筑豊が6.78人、筑後が19.00人です。福岡県は手洗い、せきエチケット、マスクの着用な